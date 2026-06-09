Силы ПВО уничтожили 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 140 украинских дронов над российскими регионами. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сводке МО в канале в МАКС.
Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены две гражданских машины. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.
Также украинские войска нанесли удар по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, прошедшей ночью. В результате пострадал машинист, а его помощник погиб. В связи с атакой приостановили плановое движение пассажирских поездов в Крыму.