В Уфе под комплексное развитие территорий изымают землю в районе трех улиц

Администрация Уфы объявила об изъятии земельного участка у собственника. Это делается в рамках комплексного развития территорий жилой застройки в Советском районе города. Под изъятие попали участок и все постройки на нем в квартале возле улиц Ленина, Пермской и Вокзальной. Инициатором изъятия выступает «Специализированный застройщик “Талан-Регион-71”».