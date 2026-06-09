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В Уфе под комплексное развитие территорий изымают землю в районе трех улиц

Участок земли изымают у собственников для нужд Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы объявила об изъятии земельного участка у собственника. Это делается в рамках комплексного развития территорий жилой застройки в Советском районе города. Под изъятие попали участок и все постройки на нем в квартале возле улиц Ленина, Пермской и Вокзальной. Инициатором изъятия выступает «Специализированный застройщик “Талан-Регион-71”».

Компания обязана оплатить выкупную стоимость за изымаемые объекты. Для этого нужно провести оценку, договориться с владельцами, подготовить соглашения и выплатить им компенсацию. Если собственники откажутся добровольно отдавать землю, застройщику придется изымать ее через суд.