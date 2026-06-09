В Уфе под комплексное развитие территорий изымают землю в районе трех улиц

Администрация Уфы объявила об изъятии земельного участка у собственника. Это делается в рамках комплексного развития территорий жилой застройки в Советском районе города. Под изъятие попали участок и все постройки на нем в квартале возле улиц Ленина, Пермской и Вокзальной. Инициатором изъятия выступает «Специализированный застройщик “Талан-Регион-71”».
Компания обязана оплатить выкупную стоимость за изымаемые объекты. Для этого нужно провести оценку, договориться с владельцами, подготовить соглашения и выплатить им компенсацию. Если собственники откажутся добровольно отдавать землю, застройщику придется изымать ее через суд.