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Крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Братске

Крупный канал сбыта синтетических наркотических средств перекрыли в Братске сотрудники полиции. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».

Источник: ТК Город

Как установили правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий, распространением «синтетики» занимались 51-летние мужчина и женщина. Через анонимные интернет-чаты под надзором «кураторов» они реализовывали запрещенные вещества.

Подозреваемые задержаны на одной из автомобильных трасс области. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом общей массой около 5 килограммов. Согласно результатам исследования, изъятым веществом оказался метилэфедрон, — говорится в сообщении полиции Братска.

На мужчину и женщину завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.