Крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Братске

Как установили правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий, распространением «синтетики» занимались 51-летние мужчина и женщина. Через анонимные интернет-чаты под надзором «кураторов» они реализовывали запрещенные вещества.
Подозреваемые задержаны на одной из автомобильных трасс области. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом общей массой около 5 килограммов. Согласно результатам исследования, изъятым веществом оказался метилэфедрон, — говорится в сообщении полиции Братска.
На мужчину и женщину завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.