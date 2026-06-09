Крупный канал поставки наркотиков перекрыли в Братске

Подозреваемые задержаны на одной из автомобильных трасс области. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом общей массой около 5 килограммов. Согласно результатам исследования, изъятым веществом оказался метилэфедрон, — говорится в сообщении полиции Братска.