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Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в МАКС.

За ночь 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России.

Утром 8 июня в результате удара украинского дрона на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. По данным оперативного штаба Краснодарского края, никто не пострадал, а в тушении возгорания принимают участие 130 человек и 39 единиц техники.

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