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Больше 2,4 млн рублей выманили у жительницы Красноярского края курьеры мошенников

Все они из Кемеровской области, представлялись силовиками.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае задержаны четверо парней из Кемеровской области, которых подозревают в помощи мошенникам. Об этом рассказали в ОМВД России по Абанскому району.

Все началось в конце апреля, когда в полицию обратилась жительница села Покатеево. Женщина пожаловалась, ее обманули аферисты. Они звонили, представлялись работниками силовых структур и пугали, что к ее деньгам получили доступ «враги», а она может стать спонсором ВСУ. Чтобы этого избежать, требовалось снять все деньги и отдать их курьерам.

Позже выяснилось: четверо молодых людей приехали из Кемеровской области по указанию своего «начальника», который давал им команды по телефону. Они нашли потерпевшую, назвали условное слово и забрали у нее более 2,4 миллиона рублей.

Но спустя некоторое время подозреваемые, им на момент задержания было 16, 18 и 20 лет (один уже судим за кражу), были пойманы. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.