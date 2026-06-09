Больше 2,4 млн рублей выманили у жительницы Красноярского края курьеры мошенников

Все началось в конце апреля, когда в полицию обратилась жительница села Покатеево. Женщина пожаловалась, ее обманули аферисты. Они звонили, представлялись работниками силовых структур и пугали, что к ее деньгам получили доступ «враги», а она может стать спонсором ВСУ. Чтобы этого избежать, требовалось снять все деньги и отдать их курьерам.