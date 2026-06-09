Начальница почты под Новосибирском украла 2,9 млн рублей: скрыть преступление не помог даже изощренный способ

До этого в Краснодарском крае 30-летняя женщина, работающая начальником почтового отделения в Абинске и отвечающая за сохранность материальных ценностей, во время исполнения своих служебных обязанностей присвоила 350 тысяч рублей. Подозреваемая перевела эти средства на свою карту и использовала их для личных нужд.