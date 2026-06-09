Житель Родинского: ВСУ атаковали подвал с беженцами после отказа пустить их туда

Житель Родинского в ДНР Антон Равинский рассказал, что украинские военные нанесли удар по дому, в подвале которого укрывались мирные жители.
По его словам, до освобождения города российскими войсками к дому пришли бойцы ВСУ и попросили пустить их в подвал, где находились местные жители. Получив отказ, военнослужащие уехали. Спустя несколько дней по дому был нанесен удар.
— Через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате, — рассказал Равинский.
После того как людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов, они начали искать новое убежище. Равинский отметил, что вместе с другом пережидал обстрелы в одном из гаражей, передает РИА Новости.
8 июня украинские войска нанесли удар по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь, прошедшей ночью. В результате пострадал машинист, а его помощник погиб. В связи с атакой приостановили плановое движение пассажирских поездов в Крыму.