За ночь ПВО сбила 140 украинских беспилотников над территорией России

По данным ведомства, цели были поражены над несколькими регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Среди пострадавших: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Тульская области, Московский регион и Республика Крым.
А в ночь на 8 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа над РФ. Дроны сбивали над более 10 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.