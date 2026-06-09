Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина и женщина погибли в ДТП в Дзержинске

Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок.

Источник: Нижегородская правда

В Дзержинске случилось ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Авария произошла вчера, 8 июня, около 21:00 на Речном шоссе, 3 в Дзержинске. 43-летний мужчина на рулем автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в бетонный блок рядом с проезжей частью. В результате водитель и его 43-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Нижнем Новгороде.