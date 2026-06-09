Мужчина и женщина погибли в ДТП в Дзержинске

Авария произошла вчера, 8 июня, около 21:00 на Речном шоссе, 3 в Дзержинске. 43-летний мужчина на рулем автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в бетонный блок рядом с проезжей частью. В результате водитель и его 43-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.