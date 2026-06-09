Чонгарский мост повторно поврежден после атаки БПЛА ВСУ

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал он в своем Telegram-канале.
Чонгарский мост был поврежден 7 июня в результате удара украинского дрона. Тогда движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» временно перекрыли, проезд в Крым оставался доступен через два альтернативных АПП. Власти 8 июня организовали реверсивное движение по мосту.