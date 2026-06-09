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Чонгарский мост повторно поврежден после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о повторном повреждении Чонгарского моста на границе региона с Крымом в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Движение по мосту перекрыто.

Источник: РИА "Новости"

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал он в своем Telegram-канале.

Чонгарский мост был поврежден 7 июня в результате удара украинского дрона. Тогда движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» временно перекрыли, проезд в Крым оставался доступен через два альтернативных АПП. Власти 8 июня организовали реверсивное движение по мосту.

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