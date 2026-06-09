Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Шереметьево — обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ограничения вводятся в столичных аэропортах в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА на столичный регион. С 8 июня на подлете к Москве было уничтожено в общей сумме 12 беспилотников.