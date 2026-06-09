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Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Источник: РИА "Новости"

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Шереметьево — обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения вводятся в столичных аэропортах в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА на столичный регион. С 8 июня на подлете к Москве было уничтожено в общей сумме 12 беспилотников.

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