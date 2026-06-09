Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ снова ударили по мосту на границе Крыма и Херсонской области

В Херсонской области зафиксировано повреждение моста в районе Чонгара после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

На месте происшествия работают профильные службы.

«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал глава региона в соцсетях.

Два дня назад враг также повредил мост в районе Чонгара. Из-за этого движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма было временно закрыто.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше