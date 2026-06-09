ВСУ снова ударили по мосту на границе Крыма и Херсонской области

На месте происшествия работают профильные службы.
«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал глава региона в соцсетях.
Два дня назад враг также повредил мост в районе Чонгара. Из-за этого движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма было временно закрыто.
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