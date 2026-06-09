Милиция поймала водителя с очень странными правами, действительными всего один день

Задержанный признался правоохранителям, что купил права, находясь в России за 30 тысяч российских рублей. Кроме того, он вообще не учился в автошколе и не сдавал экзаменов на право управления транспортным средством. Также он сказал, что, покупая фальшивку, не обратил внимания на срок действия документа.