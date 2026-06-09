Милиция поймала водителя с очень странными правами, действительными всего один день

В Беларуси ГАИ поймала водителя с очень странными правами, действительными всего один день. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
Инцидент произошел в Молодечненском районе. Сотрудниками спецподразделения ДПС «Стрела» была остановлена легковушка, которой управлял мужчина 1967 года рождения. Водитель предъявил российские водительские права, но очень странные. Права были годны только один день и в них не было обязательных защитных элементов.
Экспертиза показала, что бланк водительского удостоверения не был изготовлен официальным предприятием. Все изображения на документе напечатали на цветном струйном принтере, а защитные элементы сымитировали.
Задержанный признался правоохранителям, что купил права, находясь в России за 30 тысяч российских рублей. Кроме того, он вообще не учился в автошколе и не сдавал экзаменов на право управления транспортным средством. Также он сказал, что, покупая фальшивку, не обратил внимания на срок действия документа.