В Увельском районе Россельхознадзор нашел сомнительные продукты на молокозаводе

В Увельском районе Россельхознадзор проверил предприятие, которое производит молочную продукцию, и нашел нарушения.
Как рассказали в Уральском управлении ведомства, предприятие поставляет продукцию, в том числе, в социальные учреждения. Во время выездной проверки инспекторы в одном из холодильников в цехе нашли 45 килограммов сливочного масла неизвестного происхождения — на продукте не было обязательной маркировки. В другом холодильнике обнаружилось 20 литров молока без сопроводительных документов.
Производителя привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Продавать сомнительную продукцию ему запретили.