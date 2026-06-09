В Увельском районе Россельхознадзор нашел сомнительные продукты на молокозаводе

Как рассказали в Уральском управлении ведомства, предприятие поставляет продукцию, в том числе, в социальные учреждения. Во время выездной проверки инспекторы в одном из холодильников в цехе нашли 45 килограммов сливочного масла неизвестного происхождения — на продукте не было обязательной маркировки. В другом холодильнике обнаружилось 20 литров молока без сопроводительных документов.