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Более тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Более тысячи легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных пограничного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Во вторник утром очередь из легковых автомобилей образовалась только на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» насчитывается 125 машин, а в погранпереходах «Брузги» и «Берестовица» — 31 и 22 авто соответственно.

Кроме того, в ПП «Брест» в настоящее время в очередях стоят шесть пассажирских автобусов.

Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 191 машина, а в «Козловичах» — 410. На литовском направлении оформления ожидают 240 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 100 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 140.

На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.