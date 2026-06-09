Более тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 191 машина, а в «Козловичах» — 410. На литовском направлении оформления ожидают 240 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 100 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 140.