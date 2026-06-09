Более тысячи фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС

Во вторник утром очередь из легковых автомобилей образовалась только на польском направлении: в пункте пропуска «Брест» насчитывается 125 машин, а в погранпереходах «Брузги» и «Берестовица» — 31 и 22 авто соответственно.
Кроме того, в ПП «Брест» в настоящее время в очередях стоят шесть пассажирских автобусов.
Что касается фур, то их скопление фиксируется на двух направлениях — польском и литовском.
На границе с Польшей в пункте пропуска «Берестовица» находится 191 машина, а в «Козловичах» — 410. На литовском направлении оформления ожидают 240 фур, из них в погранпереходе «Каменный Лог» стоят 100 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» — 140.
На белорусско-латвийской границе очереди из грузовиков и легковых автомобилей не зафиксированы.