Ударный вертолёт ВС США разбился близ Ормузского пролива

Напомним, американские ударные вертолёты AH-64 Apache приступили к патрулированию района Ормузского пролива в апреле. Как сообщило центральное командование, солдаты армии США совершают полёты над проливом и в его окрестностях, демонстрируя своё присутствие в поддержку свободы судоходства.