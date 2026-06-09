Суд вернул девелоперу высотку на севере Воронежа

Арбитражный суд Воронежской области отказал мэрии Воронежа в признании самовольной постройкой и сносе 18-этажки, построенной компанией «Воронеж-Дом». В судебной практике случаев, когда суд встал на сторону бизнеса, не так уж много. Пока что даже после решения первой инстанции последующие могут все равно развернуть дело.
Снести уже почти достроенную многоэтажку на Шелепина, 4, администрация города потребовала от ЗАО «Воронеж-Дом» еще в январе 2024 года. Подаче иска предшествовала проверка региональной инспекции госстройнадзора, обнаружившая, что дом возведен без необходимых согласований и разрешений. В том числе претензии мэрии касались несоответствия документации на здание проекту планировки территории (ППТ) и нарушения границ земельного участка, на котором шло строительство.
К спору также подключался известный местный землевладелец Андрей Чермошенцев. В 2023 году он уже проигрывал два суда по поводу сноса этой многоэтажки, но кассационная инстанция отправила спор на пересмотр, а после иска мэрии оба заявления были объединены в одно производство. Предприниматель утверждал, что стройка идет не только без разрешения от властей, но и с частичным захватом его земли.
Также речь шла об угрозе жизни людям из-за нарушений строительных норм.
В «Воронеж-Доме» доводы истцов отрицали. Сам участок к началу спора уже был застроен тремя многоэтажками, а согласовать строительство четвертой потребовалось после изменения ППТ в целях перераспределения парковочной зоны. При этом, отмечал застройщик, власти захотели, чтобы здесь появился отдельно стоящий детсад — вместо запланированного пристроенного. Из-за этого мэрия не утверждала ППТ, что не мешало получить разрешение на строительство.
Застройщик отбился от иска о сносе многоэтажки, исправив все нарушения в ходе суда.
Нарушения при строительстве также отрицались, так как на территорию посторонние лица пройти не могли бы.
В ходе судебного процесса сначала от иска отказался Андрей Чермошенцев. «Воронеж-Дом» выкупил у него полгектара по соседству со стройкой. Впрочем, представители застройщика отмечали, что сделка с иском связана не была, так как компании нужна была внутриквартальная дорога для строительной техники.
Также по делу была назначена судебная экспертиза. Она подтвердила отсутствие угроз, но выявила отступления от проектной документации. Эти нарушения были устранены в процессе рассмотрения спора.
Кроме того, застройщик подал встречный иск о признании права собственности на построенный дом.
В итоге арбитражный суд удовлетворил именно его, а мэрии в ее требованиях отказал. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Решение в законную силу не вступило, будет ли подана жалоба, станет известно после изучения аргументов суда.
Для мэрии это первое крупное проигранное дело, связанное со сносом многоэтажных домов. Обычно в Воронеже претензии к застройщикам возникают у прокуратуры или жильцов соседних домов, а в суды истцы идут на начальных стадиях строительных работ.
Так, прокуратура добивается отмены строек четырех жилых комплексов группы компаний «Развитие». Так, надзор требует отменить сделку по продаже земли и разрешение на строительство ЖК «Метрополь»: по мнению ведомства, участок предназначен для детского центра, а не жилья. Два суда встали на сторону застройщика, но кассационная инстанция направила дело на пересмотр — процесс еще идет.
Еще три арбитражных спора связаны с недостаточной, по мнению прокуратуры, обеспеченностью жилья детсадами и школами. В процессе по ЖК «Домино» стороны дошли до кассации: первая инстанция поддержала «Развитие», апелляционная — надзорное ведомство. По комплексам «Романовский» и «Октябрьский» разбирается первый суд.
А по иску жителей Воронежа Центральный райсуд отменил разрешение на строительство ЖК «Эклипс» у водохранилища от той же группы. Владельцы соседних домов указывали, что проект не учитывает гидрогеологические риски склона и приведет к ухудшению условий их жизни.
Кроме того, в арбитражном суде до второй инстанции дошел спор прокуратуры и компании «Выбор» об участке под застройку: суд аннулировал передачу земли.
Вместе с тем надзорное ведомство отказалось от иска об отзыве разрешения на возведение ЖК «Родченко» от застройщика «Эталон», так как тот заключил с мэрией соглашение об участии в развитии социальной инфраструктуры и устранил недочеты проекта.