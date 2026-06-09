Суд вернул девелоперу высотку на севере Воронежа

К спору также подключался известный местный землевладелец Андрей Чермошенцев. В 2023 году он уже проигрывал два суда по поводу сноса этой многоэтажки, но кассационная инстанция отправила спор на пересмотр, а после иска мэрии оба заявления были объединены в одно производство. Предприниматель утверждал, что стройка идет не только без разрешения от властей, но и с частичным захватом его земли.