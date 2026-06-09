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В Петербурге потушили крупный пожар в Калининском районе

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре, который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате возгорания пострадали двое мужчин. Оба были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, открытый огонь был потушен в 22:51 по московскому времени.

Источник: Коммерсантъ

После происшествия следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ. Следователи проводят осмотр места пожара и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Площадь пожара в ангаре размером 30 на 50 метров составила 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 64 сотрудника МЧС и 15 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, пожар также повлиял на работу железнодорожной инфраструктуры в районе Финляндского вокзала.

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