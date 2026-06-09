Смертельное ДТП в Дзержинске: 8 июня на Речном шоссе погибли двое

В Дзержинске в понедельник, 8 июня, около девяти часов вечера на Речном шоссе произошла смертельная авария. По информации пресс-службы нижегородской Госавтоинспекции, автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего водителя съехал с дороги и врезался в бетонный блок.