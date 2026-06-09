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Смертельное ДТП в Дзержинске: 8 июня на Речном шоссе погибли двое

ДТП случилось около девяти часов вечера.

Источник: Время

В Дзержинске в понедельник, 8 июня, около девяти часов вечера на Речном шоссе произошла смертельная авария. По информации пресс-службы нижегородской Госавтоинспекции, автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего водителя съехал с дороги и врезался в бетонный блок.

В результате удара водитель и его 43-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД, выясняют подробные обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Неклюдово — Макарьево.