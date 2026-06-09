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Туристы из Уфы не могут вернуться из Сочи из-за атак БПЛА

Сегодня в аэропорту Сочи снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявленной угрозой атаки БПЛА.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Это привело к массовым задержкам рейсов.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, прибытие самолета авиакомпании «Россия» из Сочи, запланированное на 05:05, перенесено на 16:10. Рейс авиакомпании «Ютэйр», который должен был вылететь в 12:10, сдвинули на 01:30. Также с задержкой прибыл борт авиакомпании Nordwind Airlines: вместо 23:15 он приземлился в Уфе в 02:22.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета и прилета на сайтах авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.

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