Режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 9 июня

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 9 июня. Об этом местных жителей уведомили в SMS-рассылке от ГУ МЧС по региону.
Меры приняли в 6:23 утра для обеспечения безопасности. Официальных сообщений об атаке БПЛА не поступало.
На территории Нижегородской области режим ввели снова. Ранее он был отменен 8 июня.
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