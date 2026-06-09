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Режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 9 июня

Об атаках БПЛА на регион официально не сообщалось.

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 9 июня. Об этом местных жителей уведомили в SMS-рассылке от ГУ МЧС по региону.

Меры приняли в 6:23 утра для обеспечения безопасности. Официальных сообщений об атаке БПЛА не поступало.

На территории Нижегородской области режим ввели снова. Ранее он был отменен 8 июня.

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