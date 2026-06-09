В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину. Водитель получил ранения, сообщил оперштаб Белгородской области.
Мужчину госпитализировали с множественными осколочными ранениями голени. После оказания помощи его переведут в городскую больницу Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.
Минобороны РФ сообщало о сбитых над регионом БПЛА, но число не уточняло. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.
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