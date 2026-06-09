В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина

Также накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали 14-летний мальчик и мужчина. Ребенок получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. 7 июня в регионе из-за атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погибла женщина. Ее супруг получил ранения. Мужчина был госпитализирован.