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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Житель Белгородской области получил ранения в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

После проведения первичного лечения пациента планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина, ставшая целью атаки, получила повреждения.

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали ещё два мирных жителя. В посёлке Ивня мужчина получил осколочное ранение предплечья после детонации дрона. Его направили в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В результате взрыва также были повреждены фасад и окна частного дома.

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