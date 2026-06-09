Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

«В районе села Доброе Шебекинского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
После проведения первичного лечения пациента планируют перевезти в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина, ставшая целью атаки, получила повреждения.
Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали ещё два мирных жителя. В посёлке Ивня мужчина получил осколочное ранение предплечья после детонации дрона. Его направили в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. В результате взрыва также были повреждены фасад и окна частного дома.
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