МЧС рассказали подробности пожара в автосалоне в Перми

Подробности пожара в автосалоне в Перми сообщили в ГУ МЧС Росси по Пермскому краю.
Речь о возгорании на улице Героев Хасана, про которое стало известно около семи утра. Как сообщают в МЧС, к 8:11 открытое горение было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.
К тушению двухэтажного здания автосалона были привлечены более 80 человек личного состава и 27 единиц спецтехники. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.
Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций. В ходе тушения было эвакуировано 19 автомобилей.
Напомним, что за последние сутки это второй пожар в Перми. Ранее было возгорание в кафе «Чайхана» на улице Ленина.
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