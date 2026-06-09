Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 3,5 тысячи га

На утро 9 июня в лесах Красноярского края действуют 30 пожаров на площади 3,5 тысячи га — тайга горит в Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Кодинском, Казачинском, Усольском и Пойменском лесничествах. Шесть из них локализовали, сейчас борьбу с огнем ведут 600 человек и 88 единиц техники.