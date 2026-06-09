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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 3,5 тысячи га

За минувшие сутки специалисты ликвидировали семь пожаров на площади 38,2 га.

Источник: Комсомольская правда

На утро 9 июня в лесах Красноярского края действуют 30 пожаров на площади 3,5 тысячи га — тайга горит в Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Кодинском, Казачинском, Усольском и Пойменском лесничествах. Шесть из них локализовали, сейчас борьбу с огнем ведут 600 человек и 88 единиц техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, основной фронт работ находится в удаленной труднодоступной местности на севере. Тушение осложняют жара и сильный ветер.

Ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие выходные ликвидировали семь пожаров на площади 38,2 га. Предварительно, очаги возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем и гроз.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.