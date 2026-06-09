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Прокуратура выявила нарушения на железнодорожных путях в Крыму

Ведомство контролирует акты реагирования и устранение нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Керченская транспортная прокуратура обнаружила проблемы с состоянием верхнего строения пути на одном из участков железной дороги.

Прокурор вынес представление руководителю ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». В отношении ответственного лица возбуждено дело по статье за угрозу безопасности движения на железной дороге. Надзорное ведомство контролирует акты реагирования и устранение нарушений.

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