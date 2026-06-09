«Фонтанка»: в Петербурге при взрыве в ангаре у Финляндского вокзала погибли три человека

РЕН ТВ и 78.ru со ссылкой на источники сообщили о двух жертвах. 78.ru опубликовал ролик, в котором показаны два лежащих у железнодорожных путей тела. По данным «Фонтанки», после ЧП пропала сотрудница Финляндского вокзала. В момент взрыва она разговаривала по телефону — звонок оборвался, и она больше не выходила на связь.