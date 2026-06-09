ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области

По данным ведомства, преступление планировал осужденный 1985 года рождения, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Следствие считает, что в период празднования Курбан-байрама он намеревался совершить убийство сотрудников исправительного учреждения.
В ФСБ отметили, что действия мужчины были пресечены на стадии подготовки. В результате оперативных мероприятий удалось не допустить пострадавших и какого-либо ущерба.
Ведомство также заявило, что фигурант действовал на почве религиозной ненависти и вражды. По версии следствия, его действия были направлены на подрыв традиционных исламских ценностей. Следственный отдел УФСБ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта, передает ТАСС.
21 мая сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы намеревались совершить на железной дороге в городе Керчь в Крыму. Российские войска использовали ее для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.