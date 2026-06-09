На границе с Крымом перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой»

Сегодня ночью ВСУ снова ударили по Чонгарскому мосту, движение через мост остановлено. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на подлете к мосту было уничтожено более 20 беспилотников. Он призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. В предыдущий раз мост был атакован два дня назад, 7 июня.