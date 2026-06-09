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На границе с Крымом перекрыто движение через пункт пропуска «Джанкой»

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области с Крымом перекрыто после атаки БПЛА. Водителям предложено два маршрута для объезда, сообщил Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между двумя регионами.

Движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области с Крымом перекрыто после атаки БПЛА. Водителям предложено два маршрута для объезда, сообщил Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между двумя регионами.

Проезд осуществляется через АПП «Армянск». Альтернативные пути движения в Крым: Мелитополь—Новоалексеевка—Новотроицкое—Чаплинка—Армянск либо Мелитополь—Новоалексеевка—Чкалово—Аскания-Нова—Чаплинка—Армянск.

Сегодня ночью ВСУ снова ударили по Чонгарскому мосту, движение через мост остановлено. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на подлете к мосту было уничтожено более 20 беспилотников. Он призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. В предыдущий раз мост был атакован два дня назад, 7 июня.

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