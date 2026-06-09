Забравшиеся на купол Троице-Измайловского собора подростки пришли с повинной

По словам представителей церкви, подростки признали свою вину и выразили сожаление по поводу произошедшего. Во время беседы настоятель предложил им обратиться в полицию с признанием, и молодые люди согласились. После этого на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которых подростки дождались и затем отправились с ними в отдел.