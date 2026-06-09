Челябинец осужден в Екатеринбурге за хищение 50 млн у директора-взяточника

Следствием установлено, что директор ООО «УралДорСтрой» обращался к Свиридову за помощью во взяточничестве должностным лицам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Он ошибочно думал, что у Свиридова есть такие знакомые. Он согласился выступить посредником, хотя не собирался выполнять свои обещания по передаче денег.
С апреля 2021 по май 2022 года директор перечислял деньги на счета, контролируемые Свиридовым, который при этом убеждал его в выполнении договоренностей. В итоге обвиняемый незаконно завладел более чем 50 млн руб.
Александра Свиридова судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Отдельный приговор суд ранее вынес в отношении директора ООО «УралДорСтрой».
По данным «Ъ-Южный Урал», в мае Челябинский суд назначил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима владельцу крупной дорожной компании «Уралдорстрой» Нверу Колозяну. Его признали виновным в мошенническом хищении 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.