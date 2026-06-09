Челябинец осужден в Екатеринбурге за хищение 50 млн у директора-взяточника

Следствием установлено, что директор ООО «УралДорСтрой» обращался к Свиридову за помощью во взяточничестве должностным лицам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Он ошибочно думал, что у Свиридова есть такие знакомые. Он согласился выступить посредником, хотя не собирался выполнять свои обещания по передаче денег.