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В Москве два подростка получили ножевые ранения в ходе конфликта

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина задержан в Москве после нанесения ножевых ранений подросткам во время конфликта. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина в районе Большого Спасоглинищевского переулка вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17-ти и 18-ти лет и нанес им ножевые ранения. Потерпевшие госпитализированы в городские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Злоумышленник 2007 года рождения задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — сообщили в СК.

На месте работают столичные следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.