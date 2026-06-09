В Москве два подростка получили ножевые ранения в ходе конфликта

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, мужчина в районе Большого Спасоглинищевского переулка вступил в конфликт с двумя молодыми людьми 17-ти и 18-ти лет и нанес им ножевые ранения. Потерпевшие госпитализированы в городские больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. «Злоумышленник 2007 года рождения задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — сообщили в СК.
На месте работают столичные следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.