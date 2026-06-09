В Москве нашли изрезанных и окровавленных подростков

В столице были обнаружены двое юношей с колото-резаными травмами, информирует РЕН ТВ.
Согласно информации источника, работник заведения на улице Маросейка заметил двух нетрезвых молодых людей с ранами, причем у одного из них виднелась кость. Он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. 17-летний пострадавший был доставлен в медучреждение с повреждением грудной клетки, а его 18-летний знакомый — с травмой руки и множественными ножевыми ранениями.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.