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В Москве нашли изрезанных и окровавленных подростков

В столице были обнаружены двое юношей с колото-резаными травмами, информирует РЕН ТВ.

В столице были обнаружены двое юношей с колото-резаными травмами, информирует РЕН ТВ.

Согласно информации источника, работник заведения на улице Маросейка заметил двух нетрезвых молодых людей с ранами, причем у одного из них виднелась кость. Он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. 17-летний пострадавший был доставлен в медучреждение с повреждением грудной клетки, а его 18-летний знакомый — с травмой руки и множественными ножевыми ранениями.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.