В Москве нашли изрезанных и окровавленных подростков

Согласно информации источника, работник заведения на улице Маросейка заметил двух нетрезвых молодых людей с ранами, причем у одного из них виднелась кость. Он незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. 17-летний пострадавший был доставлен в медучреждение с повреждением грудной клетки, а его 18-летний знакомый — с травмой руки и множественными ножевыми ранениями.