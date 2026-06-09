Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки 13-го БПЛА на подлете к Москве

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАКС.

За ночь 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь заявил, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше