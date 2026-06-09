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В российской колонии предотвратили теракт и массовое убийство

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний предотвратили подготовку теракта в исправительном учреждении Ульяновской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний предотвратили подготовку теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Данную информацию предоставило агентство РИА Новости.

Выяснилось, что осужденный 41 года намеревался совершить нападение на персонал колонии в преддверии исламского праздника Курбан-байрам. Заключенный придерживался взглядов экстремистской организации, чья деятельность признана запрещенной на территории России, и стремился подорвать основы традиционного ислама.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.