В российской колонии предотвратили теракт и массовое убийство

Выяснилось, что осужденный 41 года намеревался совершить нападение на персонал колонии в преддверии исламского праздника Курбан-байрам. Заключенный придерживался взглядов экстремистской организации, чья деятельность признана запрещенной на территории России, и стремился подорвать основы традиционного ислама.