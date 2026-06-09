В российской колонии предотвратили теракт и массовое убийство

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний предотвратили подготовку теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Данную информацию предоставило агентство РИА Новости.
Выяснилось, что осужденный 41 года намеревался совершить нападение на персонал колонии в преддверии исламского праздника Курбан-байрам. Заключенный придерживался взглядов экстремистской организации, чья деятельность признана запрещенной на территории России, и стремился подорвать основы традиционного ислама.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.