В Зеленограде 88-летний пенсионер перехитрил мошенников

По данным ведомства, с 88-летним мужчиной связалась женщина, представившаяся его внучкой, и сообщила, что она стала виновницей ДТП. После этого с пенсионером связался неизвестный, выдававший себя за представителя правоохранительных органов, и предложил урегулировать возникшую ситуацию за 3 миллиона рублей. Мужчина смог немного «поторговаться», и сумма снизилась до 400 тысяч рублей.