В Зеленограде 88-летний пенсионер перехитрил мошенников

Пенсионер из Зеленограда не дал мошенникам себя обмануть и помог полицейским их задержать. Об этом сообщило управление МВД России по Подмосковью в MAX.
По данным ведомства, с 88-летним мужчиной связалась женщина, представившаяся его внучкой, и сообщила, что она стала виновницей ДТП. После этого с пенсионером связался неизвестный, выдававший себя за представителя правоохранительных органов, и предложил урегулировать возникшую ситуацию за 3 миллиона рублей. Мужчина смог немного «поторговаться», и сумма снизилась до 400 тысяч рублей.
Пенсионер понял, что его обманывают, поэтому сразу же обратился в полицию. Вместе с полицейскими он стал участвовать в операции по задержанию преступников.
После того как мужчина вручил водителю такси муляж, его доставили в Одинцовский округ. Там сотрудники полиции задержали двух молодых людей: 20-летнего петербуржца, который должен был получить посылку, и 19-летнего жителя Подмосковья, снимавшего происходящее для своих сообщников.
У мошенников забрали деньги и телефон. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников арестовали.
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