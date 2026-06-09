Иностранцы выпрыгивали из окон на улице Правды, чтобы сбежать от полиции

Визит оказался для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались сбежать до начала проверки. Они выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, хотя высота была значительная. Другие прятались в подвалах. Но всех беглецов быстро задержали.