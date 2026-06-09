Роспотребнадзор предупредил жителей Челябинской области об опасных паразитах в речной рыбе

Специалисты советуют жителям Челябинской области полностью отказаться от употребления строганины и малосольной рыбы. Чтобы полностью уничтожить паразитов, варить улов необходимо как минимум 15−20 минут с момента закипания бульона. Столько же времени требуется и для жарки небольших кусочков, причём готовить их нужно обязательно под закрытой крышкой и в большом количестве жира. Если вы решили приготовить рыбный пирог, то запекать его в духовке придётся не меньше часа.