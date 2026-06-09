Роспотребнадзор предупредил жителей Челябинской области об опасных паразитах в речной рыбе

Заметить личинки паразитов в сыром мясе невооружённым глазом невозможно, а лекарств или вакцин, которые могли бы заранее защитить человека от этой патологии, в медицине просто не существует. Единственный надёжный способ обезопасить себя — строго соблюдать правила кулинарной обработки.
Специалисты советуют жителям Челябинской области полностью отказаться от употребления строганины и малосольной рыбы. Чтобы полностью уничтожить паразитов, варить улов необходимо как минимум 15−20 минут с момента закипания бульона. Столько же времени требуется и для жарки небольших кусочков, причём готовить их нужно обязательно под закрытой крышкой и в большом количестве жира. Если вы решили приготовить рыбный пирог, то запекать его в духовке придётся не меньше часа.
Особое внимание стоит уделить правильной засолке и сушке. Для безопасного приготовления 10 килограммов рыбы потребуется взять не менее двух килограммов соли, а сам процесс засолки должен длиться более двух недель. Только после этого улов можно вешать сушиться. Существует и альтернативный быстрый способ: солить рыбу в течение трёх дней, а затем сушить её на протяжении трёх недель.
Любители заготовок могут использовать заморозку, но обычный бытовой холодильник здесь не поможет. Чтобы обеззаразить рыбу холодом, её нужно держать в мощной морозильной камере 41 час при температуре ниже −28 градусов или 10 часов при температуре −35 градусов. На кухне также важно соблюдать чистоту: для разделки улова необходимо завести отдельные ножи и доски, которые нельзя использовать для других продуктов без тщательной дезинфекции.
Ранее в Челябинской области санврачи зафиксировали сезонное обострение активности опасных вредителей. Региональный Роспотребнадзор экстренно обратился к местным жителям с требованием защитить свои загородные дома и участки. Как отметили специалисты, обычные мыши и насекомые разносят тяжелейшие заболевания, среди которых туляремия и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.