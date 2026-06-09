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Одни убивали, другие смотрели: в Туве 14-летний школьник поплатился жизнью за помощь слабым

В Туве подростки убили 14-летнего мальчика из-за велосипеда.

В Туве произошел дикий случай. 14-летний Меружан Х. заступился за ребят, у которых старшие украли велосипед. Разборки закончились трагедией — двое парней убили мальчика. Многие наблюдали за дракой с поножовщиной, но никто не заступился и не помог. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

Это мальчишки, у которых украли велосипед. Фото: 108 канал (Тува).

Как отмечает издание, Меружан подошел к толпе подростков и забрал велосипед. Но потом события стали развиваться стремительно. Один из парней ударил восьмиклассника, тот осел, но был в сознании. После этого на мальчика уже накинулась толпа. Сначала били, потом в ход пошел нож — они нанесли не меньше трех ударов. В итоге один из осатаневшей толпы взял камень и добил мальчишку, который просил прекратить избиение.

Место преступления. Фото: СУ СК России по РТ.

Спасти Меружана не смогли — не было никаких шансов. От тяжелых травм через два дня он умер в больнице. К 8 июня оба фигуранта дела были задержаны. Каждому из них по 16 лет.

8 июня был задержан второй подозреваемый в убийстве Меружана. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по РТ.

Ранее на юге Москвы в коллекторе было найдено изрезанное тело 11-летнего школьника. Как выяснилось позже, мальчик ушел из дома накануне днем и не вернулся ночевать. Позже удалось установить, что мальчик в тот день направился с 13-летним приятелем Данилом в парке «Коломенское». Через пару часов Данила вышел с территории один. Во время осмотра территории тело ребенка нашли в коллекторе. Мальчика жестоко зарезали.