Одни убивали, другие смотрели: в Туве 14-летний школьник поплатился жизнью за помощь слабым

Как отмечает издание, Меружан подошел к толпе подростков и забрал велосипед. Но потом события стали развиваться стремительно. Один из парней ударил восьмиклассника, тот осел, но был в сознании. После этого на мальчика уже накинулась толпа. Сначала били, потом в ход пошел нож — они нанесли не меньше трех ударов. В итоге один из осатаневшей толпы взял камень и добил мальчишку, который просил прекратить избиение.