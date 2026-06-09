В Москве задержали парня, изрезавшего ножом подростков

В центре Москвы задержали 19-летнего парня, напавшего с ножом на двух подростков. Потерпевшие госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Нападавшему грозит срок за покушение на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по столице.
Нападение произошло утром у Большого Спасоглинищевского переулка. Работник одного из заведений на Маросейке заметил двух нетрезвых молодых людей с ранами — у одного из них виднелась кость. Он немедленно вызвал скорую помощь.
17-летнего подростка доставили в больницу с повреждением грудной клетки, его 18-летнего приятеля — с травмой руки и множественными ножевыми ранениями.
Подозреваемого быстро задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
«Следственным отделом по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — сообщили в СК.