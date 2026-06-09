В Москве задержали парня, изрезавшего ножом подростков

В центре Москвы задержали 19-летнего парня, напавшего с ножом на двух подростков. Потерпевшие госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Нападавшему грозит срок за покушение на убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ по столице.