Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в МАКС.
За ночь 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь заявил, что два подростка пострадали в результате удара ВСУ по Лисичанску, им оказали помощь и доставили в больницу.