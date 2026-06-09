Участников транснациональной ОПГ осудили в Алматинской области

При координации прокуратуры региона полицейскими выявлены 3 подпольных нарколаборатории. В ходе обыска из незаконного оборота изъято более 90 кг готовых синтетических психотропных веществ. Также изъято свыше 1 тонны прекурсоров и химических компонентов и оборудование для их изготовления.