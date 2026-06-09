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Участников транснациональной ОПГ осудили в Алматинской области

В Алматинской области вынесен приговор 7 иностранцам по делу транснациональной преступной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Nur.kz

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области оглашен приговор в отношении 7 иностранцев, входивших в транснациональную организованную преступную группу. Группа занималась производством и сбытом синтетических наркотиков.

При координации прокуратуры региона полицейскими выявлены 3 подпольных нарколаборатории. В ходе обыска из незаконного оборота изъято более 90 кг готовых синтетических психотропных веществ. Также изъято свыше 1 тонны прекурсоров и химических компонентов и оборудование для их изготовления.

По оценкам специалистов, стоимость изъятого на «черном рынке» превышает 1,5 млрд тенге. В суде государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы от 19 до 20 лет. Дополнительно в доход государства обращены 3 жилых дома и транспортные средства, принадлежавшие осужденным.

«Пресечена деятельность организованной сети, представлявшей серьезную угрозу общественной безопасности и способной к масштабному распространению наркотических средств в Алматы и Алматинской области», — добавили в прокуратуре.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.