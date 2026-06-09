Один человек погиб в результате подрыва машины в подмосковной Балашихе. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.
Инцидент произошел ранним утром в микрорайоне Авиаторов. В результате взрыва водитель получил множественные ранения и скончался до приезда медиков.
— В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, — передает канал СК в МАКС.
Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали пять человек, устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года.
В октябре в МИД заявили, что Леонтьева могли намеренно выслеживать: ранее на него уже совершали покушения. Что еще известно о депутате и его гибели — в материале «Вечерней Москвы».