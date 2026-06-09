Россиянин напал с ножницами на охранника торгового центра

Как уточняется, охранник заподозрил мужчину в хищении товара и направился к нему для выяснения обстоятельств. Однако гражданин отреагировал враждебно. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник применил ножницы и нанёс ими несколько ударов своему противнику. После этого нападавший уехал на автомобиле синего цвета.