Россиянин напал с ножницами на охранника торгового центра

В торговом комплексе Санкт-Петербурга произошёл инцидент: один из посетителей набросился на работника службы безопасности. Об этом стало известно из сообщения РЕН ТВ.
Как уточняется, охранник заподозрил мужчину в хищении товара и направился к нему для выяснения обстоятельств. Однако гражданин отреагировал враждебно. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник применил ножницы и нанёс ими несколько ударов своему противнику. После этого нападавший уехал на автомобиле синего цвета.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.