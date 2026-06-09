Мужчина погиб при взрыве автомобиля во дворе дома в Балашихе

В апреле 2025 года в том же микрорайоне при взрыве погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба, 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По делу о гибели генерал-лейтенанта был задержан уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин. 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.