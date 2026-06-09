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В Перми потушили пожар в крупном автосалоне, 19 машин удалось спасти

Утром 9 июня в Перми загорелся двухэтажный автосалон, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС.

Утром 9 июня в Перми загорелся двухэтажный автосалон, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС.

О ЧП стало известно около семи утра, горел один из крупнейших автосалонов города. Вскоре на Героев Хасана прибыли пожарные и приступили к тушению пламени. На месте работали более 80 сотрудников, было задействовано 27 единиц техники.

На тушение пожара понадобилось около двух часов. После этого спасатели занялись проливкой стальных конструкций здания.

Также они эвакуировали автомобили из горящего автосалона. Им удалось спасти 19 машин. Пожарные прямо в амуниции садились за руль и выгоняли транспорт в безопасное место.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания, а владельцы автосалона подсчитывают убытки.

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