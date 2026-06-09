В Подмосковье взорвался автомобиль, водитель не выжил

«Согласно версии следствия, 9 июня примерно в 5:30 утра во время движения автомобиля “BMW X3” рядом с жилым многоквартирным домом на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашиха произошла детонация взрывного устройства. В итоге шофер машины получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия», — указано в заявлении.