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В Подмосковье взорвался автомобиль, водитель не выжил

В подмосковной Балашихе взорвали автомобиль, водитель погиб, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В подмосковной Балашихе взорвали автомобиль, водитель погиб, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Согласно версии следствия, 9 июня примерно в 5:30 утра во время движения автомобиля “BMW X3” рядом с жилым многоквартирным домом на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашиха произошла детонация взрывного устройства. В итоге шофер машины получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия», — указано в заявлении.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.