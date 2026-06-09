В Подмосковье подорвали BMW с водителем внутри: СКР сделал заявление

Отмечается, что ЧП произошло 9 июня 2026 года, около 5 часов 30 минут. Во время движения автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов произошел подрыв взрывного устройства.