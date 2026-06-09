В Самарской области возбудили дело о незаконной добыче 38 экземпляров рыб

В Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним) в отношении 59-летнего жителя Отрадного. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.